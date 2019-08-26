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محافظات

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:09 ص
جريدة الدستور
بورسعيد - شيماء محمد
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كشف المحضر رقم 26 أحوال بقسم شرطة الشرق التابع لمديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن حقيقة ما تداولته مواقع إخبارية وقنوات فضائية بشأن اتهام معلمة لضابط شرطة بالاعتداء عليها أثناء أداء عملها بإحدى اللجان في محافظة الإسماعيلية.

وتضمنت أقوال سها علي يوسف، مدرسة تربية رياضية بمدرسة بورسعيد للبنات، ومكلفة بالملاحظة للثانوية العامة في مدرسة أم الأبطال بمحافظة الإسماعيلية، بمحضر قسم الشرطة الآتي: "حوالي الساعة 8 صباحا والطالبات داخلين الامتحان فوجئت بطالبة تقول لي أنتي سرقتي الموبايل بتاعي يوم الخميس، وفوجئت بوالدتها ومعها ضابط داخل اللجنة، وقال لي أنني سرقت الموبايل وأنا هعملك محضر سرقة، فأنا وقعت على الأرض".

وبسؤالها: "هل اعتدى عليكي أحد من الموجودين بالمدرسة؟"، أجابت: "لا أنا وقعت من الخضة"، وبسؤالها: "هل قام الضابط الموجود بالاعتداء عليكي؟ "، أجابت: "لا بس أنا اتخضيت من الكلام اللي هو قاله"، وعند سؤالها:"هل يوجد لديكي ثمة إصابات؟"، أجابت: "لا مفيش أي إصابات ظاهرية، بس أنا في حالة نفسية صعبة من الكلام الذي قاله الضابط محمد".

وأجابت المعلمة "سها" عند سؤالها عن وجود خلافات سابقة بينها وبين الطالبة أو الضابط، قائلة: "لا أنا معرفش حد فيهم ومعرفش الضابط ده شغال فين"، وقبل أن تؤكد أن ليس لها أقوال أخرى، فجرت مفاجأة بأقوالها في المحضر عند سؤالها: "هل تتهمي أحد بالاعتداء عليكي؟"، أجابت: "لا بس أنا بثبت حالة علشان أنا في حالة نفسية صعبة".
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