عرض أزياء "اليساندرا ريش" لأحدث صيحات الفينتاج لعام 2020

كل عام تبرز على الساحة العالمية للموضة بعض التصميمات الريترو، التي تلفت الأنظار إليها، وقدمت دار أزياء "اليساندرا ريش" الإيطالية مجموعتها الجديدة لأحدث صيحات الفينتاج لعام 2020، بألوان هادئة وتصميمات جذابة، أعادت بها أحياء موضة السبعينات.



قدمت الدار تنورة ميدي بكسرات متراصة ومعها البلايزر الواسع ذو الأكمام المنفوشة وزينت خصرها بالحزام العريض، ونسقت بنطلون ذهبي فضفاض ذو خصر عالي مع كروب توب أصفر والكارديجان باللون البني.



وصممت إطلالة ريترو أنيقة وملفتة مناسبة للسهرات عبارة عن فستان ميدي ضيق بقصة الكتف الواحد مع الكشكاش عند الخصر ونسقت معه القفازات الطويلة الشفافة، وإطلالة فينتاج مميزة باللونين الكحلي والفضي مع بنطلون ضيق بنقشة جلد الأفعى منسق مع بلوزة براقة والمعطف الميدي.