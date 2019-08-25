"الاتصالات": دعم مبادرات معهد تكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات شباب الصعيد

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية دعم مبادرات معهد تكنولوجيا المعلومات من أجل بناء قدرات الطلاب وشباب الصعيد وتنمية مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات بما يتلاءم مع متطلبات الصناعة.

جاء ذلك خلال زيارة قيادات الوزارة لمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة أسيوط على هامش جولة تفقدية وافتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، ومتابعة التطورات في البرامج التي تقدمها الوزارة لبناء قدرات وصقل مهارات شباب الصعيد في مختلف التخصصات التكنولوجية وتوفير فرص عمل متميزة لهم.

وذكرت الوزارة، أنه جاري العمل على زيادة جاهزية طلبة تكنولوجيا المعلومات قبل التخرج للاندماج بسوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية العالمية من خلال التعاون في تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس، والمشاركة مع الجامعة في استحداث مقررات اختيارية للطلاب في الصفين الثالث والرابع بما يتواكب مع احتياجات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون في إثراء البنية التخصصية وجاهزيتها في مجال صناعة الإلكترونيات، حيث تم التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات مع كلية الهندسة بالجامعة في تأسيس معملين متخصصين، كما تم إعداد تدريب تطبيقي متميز للطلاب.

وتم خلال الزيارة عقد لقاء مع عدد من خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"؛ والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم، والإطلاع على نماذج من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي أسسها خريجو المعهد بمحافظة أسيوط، كما تم الاجتماع مع عدد من الشباب العاملين في مجال العمل الحر.

كما تم خلال الزيارة تفقد مركز الحوسبة السحابية الذي يعمل على تقديم خدمات تكنولوجية على أعلى مستوى لطلبة للباحثين في الوجه القبلي، وكذلك زيارة حاضنة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) بجامعة أسيوط والتي توفر مساحات للتدريب وبناء القدرات ودعم أنشطة الشركات حيث تتسع لاحتضان 8 شركات ناشئة.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعمها الكامل للشباب المبتكر ورواد الأعمال، واهتمامها بتشجيع الابتكار التكنولوجي لدى الشباب.