غادة رجب تكشف كواليس أعمالها في "الحكاية".. غدًا

انتظروا سهرة طربية خاصة جدًا مع الفنانة غادة رجب في " #الحكاية " مع عمرو أديب الاثنين 26 أغسطس pic.twitter.com/VdGCNNNXsy — MBC مصر (@mbcmasr) August 25, 2019

تحل الفنانة غادة رجب، ضيفة على برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمُذاع عبر فضائية "mbc مصر".وتكشف غادة رجب، خلال الحلقة عن مشوارها الفني والمواقف التي واجتهها منذ ظهورها.كما تكشف أهم كواليس أعمالها الفنية، وأهم الأعمال التي قدمتها، ودور والدها الدكتور رضا رجب، في مساعدتها في أعمالها الفنية.