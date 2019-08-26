طريقة غريبة لارتداء الصنادل ذات الأربطة (صور)

في كل موسم تشهد مدرجات الموضة، ظهور صيحات جديدة للأحذية، مع استمرارها لفترة طويلة، في عام 2019 اهتم عشاق الموضة بصيحة الصنادل ذات الأربطة، فكانت الأنماط التي طرحتها كل من The "Row"،"Christopher Esber، و"بوتيجا فينيتا" هي الأكثر شعبية، يتمثل جمال الصنادل ذات الأربطة في تنوعها، وأناقتها عند تنسيقها مع بنطلون جينز أو بنطلون كاجوال أو فستان سهرة.



معظم خبيرات الموضة في الفترة الأخيرة يقمن بتنسيق الصنادل مع البنطلون من خلال عقد الأربطة فوق نهاية البنطلون، تم رصد هذا الشكل للمرة الأولى خلال أسبوع الموضة في كوبنهاجن لربيع وصيف 2020، كما خرجت عارضة الأزياء "هيلي بيبر" مرتدية كعب بالأربطة فوق بنطلون واسع؛ مما يثبت أن صيحة ربط الحذاء فوق البنطلون أصبحت اتجاه سائد.