"سكران" يعتدي على الفنانة السعودية وعد في غرفتها (فيديو)

تعرضت الفنانة السعودية وعد، لحادث اعتداء من قبل شخص سكران، في الفندق الذي تقيم به خلال عطلتها بلندن.



وقالت "وعد"، في فيديو نشرته إنها فوجئت بشخص يطرق باب غرفتها بقوة ويحاول فتحه بقدمه عنوه، وحاولت إخباره بأنها ليست غرفته ولكن دون جدوى.



وأكدت أنها اتصلت بأمن الفندق حتى ينقذوها منه وخلال ذلك قامت بالاختباء في حمام الغرفة وأغلقته على نفسه من الخوف، وبعدها طلبت من الأمن أن يذهبوا به بعيدًا عنها.