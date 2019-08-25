برشلونة وريال بيتيس|بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس|مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس

لم يتم ضم ليونيل ميسي ضمن تشكيلة برشلونة للعب ريال بيتيس يوم الأحد. النجم الأرجنتيني لم يتدرب مع زملائه في الفريق يوم السبت وما زال يتعافى من إصابة في ربلة الساق. اشتبك مع الإصابات.





استدعى إرنستو فالفيردي خريجة الأكاديمية كارليس بيريز واللاعب الشاب أنسو فاتي.





تشكيلة اليوم الكامل للمباراة: مارك أندريه تير ستيغن ، نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، إيفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس ، آرثر ميلو ، رافينها ، كليمنت لينجليت ، أنطوان غريسمان ، وجوردي ألبا ، وسيرجي روبرتو ، وفرينكي دي يونغ ، وأرتورو فيدال ، وصمويل أومتيتي ، وجونر فيربو ، وإيناكي بينا ، وكارليس بيريز ، وأنسو فاتي.



