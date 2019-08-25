القصة الكاملة لانقطاع المياه في الجيزة.. هل تحل محطة جزيرة الدهب الأزمة؟

أزمة تُصيب قاطني محافظة الجيزة باستمرار، وهي انقطاع المياه بشكل دائم عن المنازل في مناطق معينة، وضعفها في مناطق أخرى؛ ما جعل سكان هذه المناطق في حالة من الاستياء ليغادروا منازلهم، متجهين إلى منازل ذويهم التي تصل إليها المياه بشكل طبيعي.



وبسبب ذلك أعلنت شركة المياه والشرب الصحي، عن تنفيذ مشروع توسعات في محطة جزيرة الدهب لحل هذه الأزمة، وعدم حدوثها مرة أخرى، والأعمال المُقرر تنفيذها في المحطة، كانت تلزم قطع المياه عن مناطق معينة في المحافظة لمدة 8 ساعات.



والمناطق هي مساكن الضباط بالرماية، إسكان الشباب، عزبة جبريل، كوم بكار، كفر نصار، كفر غطاطى، الوفاء والأمل"، بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم "شارع ترعة المريوطية، الكوم الأخضر، الثلاث طوابق، التعاون، المطبعة، حسن محمد".



أجرى "محرر الدستور" جولة في بعض المناطق المذكورة أثناء انقطاع المياه، للحديث مع قاطني المنطقة، ومعرفة طرق تعاملهم مع الأزمة، خاصة بعد أن قررت محافظة الجيزة إمدادهم بسيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتغطية المناطق المتأثرة، بالإضافة إلى تخصيص رقم 125 للطوارئ واستقبال طلبات واحتياجات المواطنين.



شيماء السعيد، 28 عام، من قاطني منطقة الوفاء والأمل، تقول إن المياه انقطعت عن منزلها منذ عدة شهور لكنها تعود أحيانًا بشكل ضعيف، مشيرة إلى أملها في أن تكون هذه المرة هي الأخيرة من نوعها، بعد تحذير محافظة الجيزة بالانقطاع الدائم لمدة 8 ساعات من أجل مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب.



"المياه رجعت انهارده بشكل طبيعي، ومقطعتش خالص"، تضيف الفتاة عن عودة المياه إلى المنازل، بعد حل الأزمة من قبل شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة، خاصة بعد تحذير المحافظة لسكان المنطقة والمنشأت الحكومية والخاصة والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب حتى يتم الانتهاء من توسعات المشروع.



المهندس عوض أحمد، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أشار إلى عودة المياه للمناطق المقطوعة عنها في محافظة الجيزة، بعد انقطاع استمر لمدة 8 ساعات؛ بسبب تنفيذ أعمال الربط الخاصة بخط 800 مم، على الخط قطر 1500 ملم بترعة المنصورية بالهرم للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب.



وأوضح عوض، أن المياه عادت بشكل طبيعي للمناطق "مساكن الضباط بالرماية - إسكان الشباب - عزبة جبريل - كوم بكار - كفر نصار - كفر غطاطي - الوفاء والأمل"، بالإضافة إلى عودة المياه بنفس قوتها بمناطق فيصل والهرم "شارع ترعة المريوطية - الكوم الأخضر - الثلاث طوابق - التعاون - المطبعة - حسن محمد".



محمد صفوت، 39 عامًا، من قاطني منطقة الطوابق، يقول في حديثه لـ"الدستور، إنه يعاني من انقطاع المياه عن منزله منذ 4 شهور، وفي الوقت التي تعود فيه تكون ضعيفة للغاية، موضحًا أنه لم يستطع الاستقرار بمنزله دون استخدام المياه حتى ذهب مع زوجته وأطفاله للمكوث في منزل والدته، مناشدًا المحافظة بسرعة حل هذه الأزمة ليعود إلى منزله ويتابع حياته بشكل طبيعي.



وعن تعامله مع الأزمة الأخيرة: "رجعت البيت أول ما المحافظ أعلن عن عودة المياه بشكل طبيعي، وعملنا بتعليماته من تخزين المياه خلال ساعات التصليح"، مؤكدًا أن المياه تم ضخها مجددًا إلى المنازل بشكل طبيعي في الميعاد الذي أعلن عنه المحافظ، كما عمل على تخزين أكبر قدر من المياه داخل عبوات بلاستيكية حتى تنتهي ساعات العمل في محطة جزيرة الدهب.



يوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة جزيرة الدهب بلغت طاقتها الإجمالية 160 ألف م3 / يوم المرحلة الأولى 80 ألف م3، والمرحلة الثانية 80 ألف م3، ومن المقرر ان تضخ المحطة 80 ألف م3 خلال الشهر الجارى، ما يساعد فى تحسين الخدمة وحل مشكلة انقطاع المياه أو ضعفها بالعديد من المناطق داخل محافظة الجيزة.



ويضيف حسن، أنه تم دخول الخدمة وتشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 الف م3، وتوسعات محطة مياه أطفيح بطاقة إضافية 70 الف م3، وتوسعات محطة مياه إمبابة إضافية 80 الف م3، حتى يتم حل مشكله ضعف المياه او انقطاعها بالقطاع الجنوبي والشمالي بالجيزة.

