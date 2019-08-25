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فن

15عرضا في اليوم التاسع للمهرجان القومي للمسرح

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:10 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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تستمر فعاليات الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم أحمد عبد العزيز ويعرض في اليوم التاسع من أيام وليالي المهرجان 16 عرضا مسرحيا تبدأ في السادسة مساء حيث تعرض مسرحية "أبناء قابيل" للمخرج إسلام تمام، بقاعة سيد درويش.

وعلى مسرح البالون تعرض مسرحية "سيرة الحب" للمخرج عادل عبده، كما تعرض مسرحية "أبو كلبس" للمخرج أشرف علي بقاعة الغد، وتعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" للمخرج إيهاب ناصر، وعلى مسرح النهار ومسرحية "الإنسان الطيب" للمخرج سعيد منسي تعرض على مسرح ميامي
كذلك تعرض مسرحية "صدى الصمت" للمخرج عبدالباري سعد، بقاعة زكي طليمات، ويقام العرض المسرحي "سمكمكينو" للمخرجة رنا بركات، على مسرح أوبرا ملك برمسيس وفي السابعة مساء يقام العرض المسرحي "العذراء والموت" للمخرجة سما إبراهيم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

أما في الثامنة والنصف مساء، تقام ٦ عروض مسرحية هي "تريفوجا" للمخرج عادل مبروك، بمركز الهناجر للفنون، ويقام العرض المسرحي "آخر رايات الأندلس" للمخرج مصطفى طه، على مسرح العالم الكبير.

وتعرض مسرحية "طقوس الإشارات" للمخرج سامح الحضري، على مسرح الجمهورية، كما تعرض مسرحية "خيالات" للمخرج محمد فوزي، على مسرح العرائس، بينما تعرض مسرحية "من أجل الجنة" للمخرج أحمد الألفي بقاعة صلاح عبد الصبور، وتعرض مسرحية "الحكاية روح" للمخرج محمد متولي، على مسرح الحديقة الدولية وفي العاشرة مساء تعرض مسرحية "سلطان الحرافيش" للمخرج السيد فجل، على مسرح العالم الصغير.
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