الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

هاشتاج

فيديو.. أب يعتدي بوحشية على طفل تشاجر مع ابنه

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:13 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
طباعة
عرض برنامج "صباحك مصري"، مقطع فيديو، يظهر فيه والد طفل من قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر، تجرد من الرحمه باعتدائه على طفل آخر بالضرب مما أدى لإصابته بكسور في الأسنان وجروح وكدمات في الوجه والجسم.

ويظهر مقطع الفيديو، السبب حيث تشاجر طفلين يقترب عمرهما من 10 سنوات، وقام والد أحدهما بحمل الطفل الآخر ورطمه على الأرض، وتركه يصرخ، وهو ما أثار حالة من الغضب على موقع التواصل "فيسبوك" وسيل من التعليقات الناقدة التي توصف تجرده من الرحمة.


ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

التعليم: "مافيش حاجة اسمها تراكمية أو ثانوية التابلت"

منذ حوالي 21 ساعة

قبول استقالة عامر حسين وثروت سويلم من اتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

منذ أقل من ساعتين

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

الأكثر قراءة

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

وصلة ردح من سما المصري لـ "ريهام سعيد": "نسيتي ريحة عرقك" (فيديو)

مدرسة بالغردقة تطرد أحد مدرسيها بسبب التحرش.. والمفصول: ضربوني

أيام زمان

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

الصحة

10 طرق غير تقليدية للتخلص من التدخين

إلى ماذا تشير المرارة في الفم؟

استشاري نساء وتوليد يوضح أسباب الإجهاض

دراسة: الزهور تعمل على تخفيف الإجهاد

الرئيس نيوز

"دفاع" النواب تطالب بحظر زواج الدبلوماسيين من أجانب

مرتضى منصور يعرض على ثروت سويلم منصبا في الزمالك

مصر تكثف استعدادتها لمؤتمر لتشجيع الاستثمار في القارة السمراء

بطرقة مروّعة.. شاب يذبح نفسه محاولا الانتحار أمام النادي "الاجتماعى" بالشرقية

منوعات

علماء بجامعة كوينز: الفايكنج أنقذوا الحضارة في إيرلندا

4 عقاقير تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية

الأرض ليست الكوكب الأمثل للحياة

بالخطوات.. كيف تتحول إلى "آلة كشف كذب" متحركة؟

كشكول

افتتاح قسم للغة البرتغالية بـ"ألسن عين شمس".. تعرف على الشروط

التعليم العالي: 149 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

ثانوية عامة (دور ثان).. تباين آراء طالبات السنية حول امتحان الديناميكا

اليوم.. رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في ضيافة "90 دقيقة"

إسلام سياسي

مقتل 12 شخصا في هجوم لـ "بوكو حرام" الإرهابية بالنيجر

حمزة زوبع يُشكل جبهة لـ"طرد" نائب المرشد من الإخوان

تفكيك عبوتين ناسفتين والعثور على مخبأ أسلحة لـ"داعش" شمال كركوك

الشيشان تفتتح أضخم مسجد باسم"النبى محمد" فى أوروبا


زيت وسكر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 25 – 8 – 2019

أسعار الدولار اليوم الأحد 25 – 8 – 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 – 8 – 2019

كيق تؤثر جودة الهواء على فقدان الرؤية؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
قمة مجموعة السبع
د. منى حلمى
الديانات الموروثة ليست سببًا للشعور بالتفوق والأفضلية
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
المزيد
ads

الثقافة

الفقي يرأس وفد مكتبة الإسكندرية في المؤتمر الدولي للمكتبات

الاحتفال باليوم العامي للشباب ووفاء النيل بثقافة دمياط

صدور الطبعة العربية لكتاب شخصيات مذهلة من عالم الأدب

الليلة عرض Woman in gold بدار هن للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك