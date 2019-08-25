فيديو.. أب يعتدي بوحشية على طفل تشاجر مع ابنه

عرض برنامج "صباحك مصري"، مقطع فيديو، يظهر فيه والد طفل من قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر، تجرد من الرحمه باعتدائه على طفل آخر بالضرب مما أدى لإصابته بكسور في الأسنان وجروح وكدمات في الوجه والجسم.



ويظهر مقطع الفيديو، السبب حيث تشاجر طفلين يقترب عمرهما من 10 سنوات، وقام والد أحدهما بحمل الطفل الآخر ورطمه على الأرض، وتركه يصرخ، وهو ما أثار حالة من الغضب على موقع التواصل "فيسبوك" وسيل من التعليقات الناقدة التي توصف تجرده من الرحمة.





