عون: الهجمات الإسرائيلية على بيروت تدل على نوايها العدوانية

قال الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم الأحد، إن سقوط طائرتين الدرون في ضاحية بيروت الجنوبية يدل على نوايا إسرائيل العدوانية، وفصل من فصول انتهاك القرار 1701.



يأتي هذا ردا على اطلاق إسرائيل لطارتين فجر اليوم الأحد، تجاه الضاحية الجنوبية حيث المركز الاعلامي لحزب الله اللبناني.



كما قال مسئول وحدة العلاقات الإعلامية بـ"حزب الله" محمد عفيف إن طائرتين إسرائيليتين بدون طيار سقطتا فجر اليوم الأحد، في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت (والتي تعد بمثابة معقل الحزب ويهيمن عليها)، مشيرا إلى أنه سيكون هناك رد على هذا الأمر سيتم الإعلان عنه اليوم.



وكشف عفيف - في تصريح اليوم - عن تفاصيل سقوط الطائرتين الإسرائيليتين، مشيرا إلى أن الطائرة الأولى هي طائرة استطلاع مزودة بكاميرات تصوير دقيقة، وأنه أمكن السيطرة عليها فور سقوطها، وأخذها لتحليل محتويات الكاميرات التي كانت بها بمعرفة الأجهزة الفنية بحزب الله، وبيان طبيعة عملية الرد والاستطلاع التي كانت تقوم بها، في حين أن الطائرة الثانية هي "طائرة مفخخة" وقد انفجرت.

