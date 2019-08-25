خريطة عروض اليوم للمهرجان القومى للمسرح

تتوالى عروض الدورة الثانية عشرة ــ دورة كرم مطاوع ــ للمهرجان القومي للمسرح المصري، وفيما يلي خريطة لعروض اليوم الأحد وأماكن عرضها.



ففي عروض المسابقة الأولى تعرض مسرحيات:

- "الإنسان الطيب" على مسرح ميامي السادسة مساء.

- "العذراء والموت" على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية السابعة مساء.

- "سلطان الحرافيش" على مسرح العائم الصغير٬ العاشرة مساء.

- "سيرة الحب" على مسرح البالون السادسة مساء.

- "طقوس الإشارات" على مسرح الجمهورية الثامنة والنصف مساء.



أما عروض مسابقة الشباب فهي كالتالي:

- "تريفوجا" على مسرح مركز الهناجر الثامنة والنصف مساء.

- "أبناء قابيل" على مسرح سيد درويش٬ السادسة مساء.

- "آخر رايات الأندلس" على مسرح العائم الكبير الثامنة والنصف مساء.

- "أبو كليس" على مسرح قاعة الغد السادسة مساء.

- "من أجل الجنة" على مسرح قاعة صلاح عبد الصبور الثامنة والنصف مساء.

- "صدى الصمت" على مسرح ذكي طليمات السادسة مساء.



عروض مسابقة مسرح الأطفال:

- "أليس في بلاد العجائب" على مسرح النهار السادسة مساء.

- "خيالات "على مسرح العرائس الثامنة والنصف مساء.

- "السنافر" على مسرح متروبول السادسة مساء.

- "سمكمكينو" على مسرح أوبرا ملك السادسة مساء.

- "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية الثامنة والنصف مساء.