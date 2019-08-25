خريطة عروض اليوم للمهرجان القومى للمسرح
الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:45 ص
نضال ممدوحطباعة
تتوالى عروض الدورة الثانية عشرة ــ دورة كرم مطاوع ــ للمهرجان القومي للمسرح المصري، وفيما يلي خريطة لعروض اليوم الأحد وأماكن عرضها.
ففي عروض المسابقة الأولى تعرض مسرحيات:
- "الإنسان الطيب" على مسرح ميامي السادسة مساء.
- "العذراء والموت" على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية السابعة مساء.
- "سلطان الحرافيش" على مسرح العائم الصغير٬ العاشرة مساء.
- "سيرة الحب" على مسرح البالون السادسة مساء.
- "طقوس الإشارات" على مسرح الجمهورية الثامنة والنصف مساء.
أما عروض مسابقة الشباب فهي كالتالي:
- "تريفوجا" على مسرح مركز الهناجر الثامنة والنصف مساء.
- "أبناء قابيل" على مسرح سيد درويش٬ السادسة مساء.
- "آخر رايات الأندلس" على مسرح العائم الكبير الثامنة والنصف مساء.
- "أبو كليس" على مسرح قاعة الغد السادسة مساء.
- "من أجل الجنة" على مسرح قاعة صلاح عبد الصبور الثامنة والنصف مساء.
- "صدى الصمت" على مسرح ذكي طليمات السادسة مساء.
عروض مسابقة مسرح الأطفال:
- "أليس في بلاد العجائب" على مسرح النهار السادسة مساء.
- "خيالات "على مسرح العرائس الثامنة والنصف مساء.
- "السنافر" على مسرح متروبول السادسة مساء.
- "سمكمكينو" على مسرح أوبرا ملك السادسة مساء.
- "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية الثامنة والنصف مساء.
ففي عروض المسابقة الأولى تعرض مسرحيات:
- "الإنسان الطيب" على مسرح ميامي السادسة مساء.
- "العذراء والموت" على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية السابعة مساء.
- "سلطان الحرافيش" على مسرح العائم الصغير٬ العاشرة مساء.
- "سيرة الحب" على مسرح البالون السادسة مساء.
- "طقوس الإشارات" على مسرح الجمهورية الثامنة والنصف مساء.
أما عروض مسابقة الشباب فهي كالتالي:
- "تريفوجا" على مسرح مركز الهناجر الثامنة والنصف مساء.
- "أبناء قابيل" على مسرح سيد درويش٬ السادسة مساء.
- "آخر رايات الأندلس" على مسرح العائم الكبير الثامنة والنصف مساء.
- "أبو كليس" على مسرح قاعة الغد السادسة مساء.
- "من أجل الجنة" على مسرح قاعة صلاح عبد الصبور الثامنة والنصف مساء.
- "صدى الصمت" على مسرح ذكي طليمات السادسة مساء.
عروض مسابقة مسرح الأطفال:
- "أليس في بلاد العجائب" على مسرح النهار السادسة مساء.
- "خيالات "على مسرح العرائس الثامنة والنصف مساء.
- "السنافر" على مسرح متروبول السادسة مساء.
- "سمكمكينو" على مسرح أوبرا ملك السادسة مساء.
- "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية الثامنة والنصف مساء.