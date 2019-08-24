سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

تحدثت الفنانة سناء جميل، عن علاقة الصداقة التي جمعت بينها وبين الفنانة سميحة أيوب، والتي وصفتها بأنه زميلة من الصعب أن تتركها.



وقالت سناء جميل، خلال لقاء قديم لها مع الإعلامي مفيد فوزي: "سافرنا سفريات ومثلنا معًا ولعبنا على البلاج".



وخلال استرسالها في الكلام لقنت الإعلامي مفيد فوزي، درسًا في الأدب، وذلك بعدما قام بإلقاء قشر اللب على الأرض أمامها، فقامت هي بحملها من على الأرض دون أن تعلق على الأمر، مؤكدة أنه يوجد "طقطوقة" طفاية سجائر، إلى جانبه، فرد عليها بقوله: "درس مهذب، وأنا خجلت من نفسي".



وأكدت الفنانة سناء جميل، أنها عندما تستقبل ضيوفًا في منزلها وعندما تلاحظ أن أحدهم يرمي بقايا أشياء في الأرض فإنها تتنكد وتغضب كما أنها لا تستطيع التحكم في جلستها.



واعتذر الإعلامي مفيد فوزي، منها وقبلت اعتذاره، مؤكدة أن سبب ما قام به هو تركيزه في كلامها عن صديقتها سميحة أيوب، والتي وصفتها بأنها زميلة العمر ورفيقة الصبا وأنها إنسانة طيبة وشاطرة وأجدع منها مئة مرة، لأنها تتصرف بعقلها، أما هي فتتصرف بإحساسها.

