مجاهد: مصر أصبحت نموذجا عالميا يُحتذى به في مكافحة "فيروس سي" (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن زيارة تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى مصر تعني الكثير وهي وسام على صدرونا جميعا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية صرح بأن مبادرة "100 مليون صحة"، هي أكبر مبادرة تنظمها دولة بمفردها.



وتابع، أن مدير منظمة الصحة العالمية توجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على التزام الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية بعد تنفيذ المبادرات الصحية، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تراقب المبادرات ومن ضمنها مبادرة 100 مليون صحة، والمادة المستخدمة في المسح الطبي والنتائج الخاصة بالمبادرة وحصلت مصر على وثيقة بنشر تجربتها الرائدة في علاج فيرس سي في جميع دول العالم وأنها أصبح نموذجا يحتذى به.

