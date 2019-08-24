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عالم

دراسة بريطانية: "الحر" في البلدان النامية يرفع أسعار الموز

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:05 م
الموز
الموز
إسراء صلاح الدين
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نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية دراسة بريطانية حول تأثير تغيرات المناخ التي نتج عنها ارتفاعات كبيرة في درجة الحرارة على أسعار الموز عالميًا.

وأكدت الدراسة التي أجرتها الباحثة أناليزا ماريني بجامعة إكسترا البريطانية، أن ارتفاع درجات الحرارة في عدد من البلدان النامية التي تنتج الفاكهة ومنها مصر، يعني ارتفاع أسعار هذه الفاكهة في البلدان المتقدمة.

وتابعت أن درجات الحرارة العالمية المرتفعة الناجمة عن تغير المناخ ستجعل الموز أكثر تكلفة، فإذا ما تعرضت إحدى الدول التي تزرع الموز إلى صدمة الطقس، فقد وجد البحث أن أسعار التصدير ستتأثر في الدول المنتجة الأخرى أيضًا.

تظهر الدراسة أنه بينما من المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير أكبر على الدول النامية التي يعتمد دخلها بشكل أكبر على المنتجات الزراعية، إلا أنها ستظل محسوسة في الاقتصادات الأكثر ثراءً.

و في سيناريو الاحتباس الحراري، وجدت ماريني أن "الزيادة الكبيرة" في أسعار السلع الأساسية كانت محتملة ودعت إلى إجراء المزيد من البحوث في مجال مرونة نظام الأغذية.
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