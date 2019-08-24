عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته مع ابنته ماريتا.. فيديو

رد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على الانتقادات التي تعرض لها جراء نشره صورة برفقة ابنته ماريتا، وهو يحملها على قدميها ويرفعها لأعلى من داخل غرفة نومه.



وقال عاصي الحلاني في تصريحاته لقناة "أنغامي" على هامش مشاركته في إحياء حفل وادى النصارى في سوريا: "جيد أن الصورة ليست بالبكيني على البحر، وهذا شيء طبيعي إنك تكون مثلك مثل الناس".



وأضاف: "حلو إن الناس تشوفك على طبيعتك وعفويتك وهذا الجرح في القدم هذا ليس نقرة ولكنه من جراء العملية".



الصورة كانت قد أثارت بعض الانتقادات وذلك بسبب ما رأه البعض عن كشف كامل ساقي عاصي الحلاني، في حين رأى البعض الصورة عفوية وطبيعية.



وكان عاصي الحلاني قد خضع لجراحة في القدم لإزالة تكلس، وكان ذلك عام 2014، ولم يكشف عنها وقتها، وأكد أنه بسبب الجراحة كان يستخدم مقعد متحرك، وذلك رغم تصويره برنامج The Voice، وكان يستغنى عنه أمام الكاميرا فقط.

