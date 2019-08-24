أبوصدام: الحكومة اتجهت إلى نظام المزايدة لتشجيع الفلاحين

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنه حدثت انتعاشة كبيرة في مساحة زراعة القطن، حيث وصلت إلى 236 ألف فدان بعد أن كانت المساحة المنزرعة العام الماضي 120 ألف فدان.



وأضاف "أبوصدام"، خلال لقائه بفضائية النيل للأخبار، أن نظام المزايدة الذي تم إقراره مؤخرًا، يستهدف تسويق القطن المصري، وعودة القطن المصري إلى سابق عهده، بعد أن تدنت سمعته الفترة الماضية.



وأشار "أبوصدام"، إلى أن الحكومة اتجهت إلى نظام المزايدة لتشجيع الفلاحين، وتحفيزهم، وزيادة المساحة المنزرعة للقطن، موضحًا أن هذا النظام يضمن حصول الفلاح على أعلى سعر للمحصول.