"شرطة المسطحات" تضبط 160 قضية ثروة سمكية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية على المزارع السمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة وضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتى القليوبية والجيزة، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الماضية فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط 160 قضية متنوعة.



وفى مجال تنفيذ قرارات الإزالة عن تنفيذ إزالة لعدد 2 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية، 60 حالة تعدى على الرقعة الزراعية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

