عودة 20 سائحا صينيا أصيبوا فى تحطم حافلة بشمال لاوس

عاد 20 سائحا صينيا أصيبوا في حادث طريق بشمال لاوس، إلى الصين جوا عن طريق رحلة مؤجرة بعد ظهر (الجمعة).



واصطحب فريق قطار السلام الطبي التابع لجيش تحرير الشعب الصيني بعد ظهر الخميس أربعة سائحين مصابين للعودة جوا إلى الصين.



وفي يوم الجمعة، وبمساعدة من فريق طبي من الجيشين الصيني واللاوسي ومتطوعين من كلا الدولتين، صعد المصابون على متن رحلة جوية مؤجرة على خطوط (تشاينا إيسترن ايرلاينز) الجوية، عائدين إلى نانجينغ حاضرة مقاطعة جيانغسو، حيث جاء معظم السائحين المصابين.



وذهب السفير الصيني في لاوس جيانغ تساي دونغ برفقة عدد من المسؤولين من الحكومتين الصينية واللاوسية إلى المطار وزاروا المصابين وعائلاتهم وودعوهم.



ولقي 13 مواطنا صينيا مصرعهم وأصيب 31 آخرون وكذلك اثنان من لاوس في تحطم حافلة بشمال لاوس بالقرب من لوانغ برابانغ يوم الإثنين.