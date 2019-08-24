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الثقافة

اليوم.. حفل إنشاد دينى تحييه "الحضرة" بساقية الصاوى

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:48 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة الحكمة التابعة لساقية الصاوي بالزمالك٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت٬ حفل للإنشاد الديني والذي تحييه فرقة "الحضرة" والتي تجسد شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الإبتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى منها "سبحانك ربى، ما شممت الورد، سكن الفؤاد، هم بالحبيب محمد، أعد لنا ذكرى الأحباب، على بعد الحمى، الزماكن إلى الكنانة تهنئ، أحبك حبين، مدد يا سيدة، أرحم محبينك، سيدنا النبى يا جماله، إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى، قمر سيدنا النبى، يا من بلغ العلا بتمامه، لا إله إلا الله".

يذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من، محيي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.
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