المالية البريطانية تضع ميزانية طارئة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبى

ذكرت صحيفة التايمز، في عددها الصادر اليوم السبت، أن وزير المالية البريطاني ساجيد جاويد يستعد لوضع ميزانية طارئة لخروج بريطانيا بدون صفقة قبل نهاية أكتوبر المقبل، وهو الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف التقرير، أن جافيد سيؤجل القرار النهائي بشأن المضي قدمًا في الميزانية إلى ما بعد اجتماع المجلس الأوروبي في 17 أكتوبر.



يأتي ها في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اقناع الدول الأوروبية بدعمه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا صفقة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة الفرنسية والألمانية تحت قيادة يمانويل ماكرون وانجيلا ميركل، وذلك في الزيارة الأخيرة التي جمعت بين ماكرون وجونسون في فرنسا.