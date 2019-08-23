الديهي: "بياريتز" تمتلك أنقى رمال ومياه صحية في العالم

قام الإعلامي نشأت الديهي، بجولة تفقدية في مدينة "بياريتز" الفرنسية، التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي، في قسم إقليم "الباسك" الفرنسي.



وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الجمعة، إن هذه المدينة تُعد أحد أشهر الوجهات الفرنسية، والتي ذاع صيتها منذ القدم، حيث وصفت بمدينة الأغنياء والنبلاء الفرنسيين، مؤكدًا أن اهتمام الإمبراطور نابليون الثالث بـ"بياريتز" جعلها لها وضع خاص في التاريخ الفرنسي.



وتابع "الديهي"، أن الشواطئ الذي تطل على هذه المدينة يأتي إليها السياح من جميع دول العالم، بهدف الاستشفاء، حيث تمتلك هواء ورمالا ومياه صحية للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية تهتم بـ"بياريتز" اهتمامًا كبيرًا لأغراض سياسية أو تاريخية، إضافة إلى بهدف الحافظ على الهوية الوطنية.