جماهير الأهلي تطالب برحيل أزارو

شنت جماهير النادي الأهلي هجوم عنيف ضد لاعبها المغربي وليد أزارو خلال مباراة اليوم التي فاز فيها الفريق الأحمر 9-0 على حساب اطلع بره بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.



وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي استضافها ملعب برج العرب، هتافات مدوية من جماهير الأهلي ضد أزارو وطالبته بالرحيل، إذ هتفت قائلة باللهجة المصرية: "أزارو مين.. تيشيرت الأهلي تقيل"، ثم رددت: "سيبنا بقا يا عم.. خلي عندك دم".



وتعرض أزارو لانتقادات حادة في الفترة الأخيرة بسبب إهداره كثير من الفرص السهلة خلال مباريات الأهلي.



وغاب أزارو عن لقاء اطلع بره لأسباب فنية، بينما سجل بديله صلاح محسن هدفين في مباراة اليوم.



في المقابل، احتفظ حسين الشحات جناح أيمن الأهلي بكرة المباراة التي شهدت تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".