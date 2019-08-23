186 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات بالسويس خلال يوليو الماضي

بلغ إجمالي إيرادات جمارك سيارات النقل والملاكي بالسويس خلال يوليو الماضي 186 مليونا و106 آلاف و99 جنيها.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم- إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 1293 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة بقيمة 228 مليونا و557 ألفا و181 جنيها.



وأضاف أنه تم الإفراج عن 209 سيارات نقل وميكروباص خلال تلك الفترة بقيمة 67 مليونا و463 ألفا و310 جنيهات، مشيرا إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 181 سيارة، كما تم إعادة تصدير 77 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

