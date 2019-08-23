اجتماع طارئ بـ"الأعلى للإعلام" للتحقيق في شكوى ضد ريهام سعيد

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا طارئا لها غدا السبت، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد برنامج "صبايا" والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة "الحياة".



وقالت الشكوى إن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها غدا الشكاوى الواردة لها في هذا الموضوع، كما تناقش استدعاء المذيعة ريهام سعيد في تمام الثانية ظهر الأحد للتحقيق معها بشأن الشكوى.