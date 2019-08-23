الجمعة 23 أغسطس 2019 الموافق 22 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

جهاز٦ أكتوبر يلاحق مركبات التوك توك بشوارع المدينة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:15 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم شن حملة بمنطقة جنوب الأحياء السكنية بالمدينة، لمصادرة مركبات "التوك توك" ومنع سيرها وإحلال سيارات "الفان" بديلًا عنها، وتم التحفظ على عدد من المركبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها، تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق والمشرف على القطاع الجنوبي، والمشرف العام على الأحياء، وبتأمين من شرطة المرافق، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وأضاف، في بيان لوزارة الإسكان، أن حملة التطهير شملت ٣ جراچات عشوائية بمنطقة مساكن أبوالوفا ومنطقة الـ٧١ فدانًا وجراچ عشوائي بالحي السادس، وذلك في إطار العمل على القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع سير مركبات "التوك توك"، حيث تم رصد 15 ألف مركبة "توك توك" بالمدينة، وجارٍ تنفيذ آلية لمنع سيره على المحاور الرئيسية، تمهيدًا لمنع سيره نهائيًا بالمدينة.

وتابع: يتم شن حملات يومية ومصادرة ما بين 40:50 مركبة "توك توك" يوميًا، ويتم التحفظ عليها ووضع ضوابط لضمان خروجها وبيعها خارج المدينة لأماكن أخرى مسموح بها سير هذه المركبات، كما تتم المتابعة والتأكد من قبل مندوبي الجهاز، تزامنًا مع إتاحة جهاز المدينة ترخيص 500 سيارة "ڨان 7 راكب" ضمن منظومة السرڨيس، وبالتنسيق مع المرور للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.

ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز مدينة 6 أكتوبر يحظر سير "التوك توك"

جهاز 15 مايو يقود حملة للقضاء على "التوك توك" وإحلال "الفان" بديلًا له

رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر

6 أكتوبر: استمرار حملات مصادرة "التوك توك" وإزالة المخالفات

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

منذ حوالي 18 ساعة

خالد الجندى: هذه الكلمة لا يجوز أن يصرح بها رجل لغيره

منذ حوالي 20 ساعة

عنتيل المحلة الجديد: "كنت بصور الستات علشان أتسلى وندمت على الحرام"

منذ يومين

"CNN" تصف شاطئ بمرسى علم بـ"الجنة السرية"

ads

الصور

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

image description

في اليوم الرابع.. فرقة رضا تشعل مهرجان القلعة بـ"التحطيب"

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

ads

الأكثر قراءة

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

بالفيديو.."رقص مدرس مع طالبة" بـ"سنتر" يثير استياء المعلمين

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن قضية الرشوة فى «الأعلى للإعلام»

الأهلي يقترب من خيسوس.. والنحاس مدربًا عامًا

أيام زمان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

الصحة

الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء

آمال جديدة فى الفضاء على الملاريا

ارتفاع نسبة أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية

دراسة تنفى اعتقاد خاطىء بشأن فوائد "الأوميجا 3"

الرئيس نيوز

السجون تفرج عن 542 سجينا بعفو رئاسى وشرطي

نشاط الرئيس في أسبوع| افتتاح مشروع الزراعات وتكريم العلماء والناشئين

خاص| الاستثمار القومي يتجه لخفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار المجمعة

ارتباك في سوق الذهب.. ارتفاع الأسعار مستمر.. وتجار: محلات صاغة تتجه للإغلاق

منوعات

روسيا تضرب رقمًا قياسيًا من حيث عدد المعمرين

طيور الفلامنجو الوردي تعود لليونان

الإعدام لأمريكي قتل 3 مثليين بعد استغلالهم جنسيا

دراسة: زيت السمك لا يحمي من مرض السكر

كشكول

تحليل المخدرات شرط القبول بالمدن الجامعية "عين شمس"

تظلمات الثانوي.. رد أكثر من مليوني جنيه للحاصلين على درجات إضافية

الأحد.. بدء مقابلات المتقدمين لوظائف"٦ أكتوبر الدولية الحكومية"

"دمية لكل طفلة".. (وصية هايما) تتحول إلى مبادرة نشر السعادة

إسلام سياسي

صحيفة أمريكية: الخلافة الثانية لداعش باتت قريبة

الحوثي يعلن ضم لواء عسكري تابع للإخوان في اليمن

رئيس سابق لـ "سي أي إيه" يحذر من استمرار خطورة داعش

5 مليون دولار مكافأة على رأس 3 من قادة داعش


زيت وسكر

فوائد عصير الرمان للأطفال حديثى الولادة

تفاصيل مبادرة “مفتش جديد” بالقوى العاملة

“تموين الفيوم” تحاصر مهربي الدقيق المدعم

التحقيق في مخالفات مستشفى الصدر بدمياط

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفقر فى فرنسا!
مدحت بشاى
كوميديا بديع خيرى.. والضحكة اللى من القلب
د. محمد عفيفي
الناس فى بداية القرن العشرين
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
المزيد
ads

الثقافة

دراسات نقدية على إبداعات شعراء أسوان في الأقصر

بالصور.. افتتاح معرض "الكتاب الأول" بمطروح

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح

خبراء دوليون يشيدون بالطراز المعماري الفريد لدار الكتب في باب الخلق

صفحتنا ع الفيس بوك