عائلة لاودا تفكر في بيع حصته في مرسيدس

كشف مدير فريق ​مرسيدس​ ​توتو وولف​ أن عائلة الرئيس غير التنفيذي الراحل ​نيكي لاودا​ لن تحتفظ بأسهمه في الفريق.



وكان لاودا قد اشترى ما يُقارب 10% من أسهم فريق مرسيدس في عام 2013، وهو قد توفي في شهر مايو الماضي.



وخلال مقابلة مع صحيفة "La Gazzetta dello Sport" الإيطالية قال لاودا لدى سؤاله عن الأمر: "كلا لن تحتفظ العائلة بالأسهم. سوف نتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد العطلة الصيفية".



ويذكر أن لاودا هو بطل عالم للفورمولا 1 ولديه 3 ألقاب.