عائلة لاودا تفكر في بيع حصته في مرسيدس
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:13 ص
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كشف مدير فريق مرسيدس توتو وولف أن عائلة الرئيس غير التنفيذي الراحل نيكي لاودا لن تحتفظ بأسهمه في الفريق.
وكان لاودا قد اشترى ما يُقارب 10% من أسهم فريق مرسيدس في عام 2013، وهو قد توفي في شهر مايو الماضي.
وخلال مقابلة مع صحيفة "La Gazzetta dello Sport" الإيطالية قال لاودا لدى سؤاله عن الأمر: "كلا لن تحتفظ العائلة بالأسهم. سوف نتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد العطلة الصيفية".
ويذكر أن لاودا هو بطل عالم للفورمولا 1 ولديه 3 ألقاب.
وكان لاودا قد اشترى ما يُقارب 10% من أسهم فريق مرسيدس في عام 2013، وهو قد توفي في شهر مايو الماضي.
وخلال مقابلة مع صحيفة "La Gazzetta dello Sport" الإيطالية قال لاودا لدى سؤاله عن الأمر: "كلا لن تحتفظ العائلة بالأسهم. سوف نتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد العطلة الصيفية".
ويذكر أن لاودا هو بطل عالم للفورمولا 1 ولديه 3 ألقاب.