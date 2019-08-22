أمريكية تعثر على ماسة بآلاف الدولارات

عثرت سيدة أمريكية على ماسة قيّمة تقدر قيمتها بآلاف الدولارات، بعد أن كانت في زيارة إلى أحد المنتزهات.



وكانت ميراندا هولينجسهيد (27 عامًا) تزور متنزه أركيرتس كريتر أوف دياموندز ستيت في ولاية أركنساس مع أسرتها، عندما اكتشفت الماسة، بعد مشاهدة فيديو تعليمي على موقع يوتيوب حول كيفية اكتشاف الماس.



وزارت ميراندا الحديقة - التي تسمح لأفراد الجمهور بالبحث عن الماس - بعد أن قررت عائلتها تنظيم الزيارة.



في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كتبت ميراندا "كنت أجلس في الظل أشاهد مقطع فيديو على يوتيوب حول كيفية اكتشاف الماس.. نظرت باتجاه طفلي، فوقع نظري على ماسة مختلطة مع الصخور الأخرى".



وسارعت ميراندا بالماسة إلى مركز اكتشاف الماس في الحديقة، حيث تم تقدير أنها من عيار نحو 4 قيراط.



وذكرت التقارير أن الماسة التي عثرت عليها ميراندا هي الأكبر منذ مارس 2017، عندما عثر فتي مراهق على ماسة عيار 7.44 قيراط، بحسب موقع "آي تي في.