كاظم الساهر يكشف سبب انسحابه من The Voice.. ورأيه في اللجنة الجديدة

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، سر انسحابه من برنامج "The Voice"، بنسختيته للكبار والصغار، مؤكدًا أن البرنامج يحتاج لتفرغ تمامًا وهو الأمر الذي لم يستطع مواكبته.



وأوضح خلال لقائه في برنامج ET بالعربي، والمذاع عبر فضائية MBC 4، رأيه في لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة الإماراتية أحلام، والفنان المصري محمد حماقي، مؤكدًا أن راغب لديه خبرة جيدة، وسميرة سعيد أستاذتنا العزيزة، والفنانين البقية راح يساهمون تماما بطريقة رائعة.



وأبدى استعجابه عن انسحاب الفنان اللبناني عاصي الحلاني قائلًا: "عاصي وين راح ليش انسحب؟.. المفروض يكون عاصي موجود".



كما عبر عن رأيه في الأخبار التي نشرت حول انضمام الفنان العراقي ماجد المهندس، للجنة تحكيم البرنامج في نسخته للأطفال بديلًا عن الفنان تامر حسني، بعد اعتذاره قائلًا: "ماجد المهندس فنان رائع أكيد".



