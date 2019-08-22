الأهلي يستعين بصفقاته الجديدة للقاء "اطلع بره"

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، المقرر لها مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في لقاء الذهاب الذي أقيم أيضا على ملعب برج العرب في الإسكندرية.



ويغيب عن قائمة الأهلي، مهاجمه المغربي وليد أزارو والظهير الأيسر التونسي علي معلول، فيما شهدت القائمة تواجد صفقات الأهلي الجديدة المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي (أفشة).



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمى، أحمد فتحي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في الدفاع، وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو في الوسط، صلاح محسن وجونيور أجاي في الهجوم".