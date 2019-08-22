إيبارشية السويس تطلق دورة للتوعية ضد السلوكيات الإدمانية

تطلق إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، دورة مكثفة للتوعية، ضد السلوكيات الإدمانية والقهرية، بكنيسة القديس مارجرجس بالسويس، بمشاركة عدد غفير من الشباب والفتيات، بالإضافة لحضور عدد كبير من الكهنة.



ويحاضر بالدورة القس شنودة منير، سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، ودكتورة هدى دوس، خادمة بمعهد المشورة بالمعادى ومتخصصة بالسلوكيات القهرية، ومينا صبحى مدير مؤسسة قيثارة داود للتعافى، ودكتورة منال صادق خادمة بمعهد المشورة بالمعادى ومتخصصة بالسلوكيات القهرية، بالإضافة إلى نخبة من الخدام والخادمات.



ومن ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بعيد صعود جسد القديسة مريم إلى السماء، عقب صوم استغرق 15 يومًا مُتصلة واختتم اليوم 22 أغسطس بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.