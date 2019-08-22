الخميس 22 أغسطس 2019 الموافق 21 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الكرازة

إيبارشية السويس تطلق دورة للتوعية ضد السلوكيات الإدمانية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماريان رسمى_جرجس صفوت
طباعة
تطلق إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، دورة مكثفة للتوعية، ضد السلوكيات الإدمانية والقهرية، بكنيسة القديس مارجرجس بالسويس، بمشاركة عدد غفير من الشباب والفتيات، بالإضافة لحضور عدد كبير من الكهنة.

ويحاضر بالدورة القس شنودة منير، سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، ودكتورة هدى دوس، خادمة بمعهد المشورة بالمعادى ومتخصصة بالسلوكيات القهرية، ومينا صبحى مدير مؤسسة قيثارة داود للتعافى، ودكتورة منال صادق خادمة بمعهد المشورة بالمعادى ومتخصصة بالسلوكيات القهرية، بالإضافة إلى نخبة من الخدام والخادمات.

ومن ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بعيد صعود جسد القديسة مريم إلى السماء، عقب صوم استغرق 15 يومًا مُتصلة واختتم اليوم 22 أغسطس بقداسات عيد العذراء.

ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو المنصرم، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

منذ يوم

أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه فى أكتوبر

منذ يوم

تحديد موعد تدمير الأرض بالكامل

ads

الصور

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

image description

في اليوم الرابع.. فرقة رضا تشعل مهرجان القلعة بـ"التحطيب"

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

ads

الأكثر قراءة

«المركزى» يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن قضية الرشوة فى «الأعلى للإعلام»

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

أيام زمان

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

الصحة

"جبن الموزاريلا" الأفضل لمرضى ارتفاع ضغط الدم

الصحة العالمية: الجسيمات البلاستيكية في مياه الشرب ليست خطيرة

دراسة تنصح بتناول السيدات عصير الرمان خلال الحمل

زيادة النفقات الطبية على مرضى الخرف بكوريا الجنوبية

الرئيس نيوز

الكشف عن "حقل غاز" بالإسكندرية يفوق إنتاجه 4 حقول

رئيسة برلمان توجو لـ"عبدالعال": نتفق مع رؤية السيسي أن "أفريقيا غنية"

قائد "خلية الكويت": كنت على علاقة بمنفذ تفجير "معهد الأورام"

حبس آخر وزير عدل في حكومة بوتفليقة بتهمة "عرقلة العدالة"

منوعات

العثور على غبار نادر في ثلوج ذائبة من أنتاركتيكا

رواد "إنستجرام" يهاجمون صفحة أرنولد شوارتزنيجر وسيلفستر ستالون

تفاصيل جديدة عن الجزء القادم من "جيمس بوند"

خطر السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين

كشكول

محافظ شمال سيناء يبحث إجراءات بدء العام الدراسي الجديد

التعليم الفني يختتم فعاليات ورشة تطوير مناهج الديكور و الأثاث و النجارة

33 مليون جنيه حصيلة التعليم من تظلمات الثانوية

تعرف على رؤية «حجازي» لمستقبل التعليم المصري

إسلام سياسي

"الطيب" يشيد بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية"

حمزة زوبع يصف قيادات الإخوان بـ"الشياطين"

"الإفتاء" تتصدر مرجعيات الأقليات المسلمة في العالم

الغنوشى: يوسف الشاهد أخطأ بتخليه عن جنسيته الفرنسية


زيت وسكر

إتفاقية تعاون بين جامعة بنى سویف وھیئة الطاقة الذریة

كيف تؤثر حركتك على فترة عمرك؟

فصل التيار الكهربائى عن بعض مناطق المحلة.. والسبب!

“تموين الغربية” تضبط 53 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفقر فى فرنسا!
د. محمد عفيفي
الناس فى بداية القرن العشرين
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
جلال حمام
.. وما زالت فيها حاجة حلوة
المزيد
ads

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: خُيّل إليَّ..

"أحلام تصطدم بالسقف" على طاولة مختبر السرديات بالإسكندرية

مناقشات أديبة وورش فنية بثقافة القاهرة

ريتا الحكيم: "الموت أنيق" تغلب عليه سمتا الفقد والغياب

صفحتنا ع الفيس بوك