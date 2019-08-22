الاتحاد الأوروبي يعارض عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية

أفاد مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الاتحاد يعارض عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار "G8" قبل إزالة الأسباب التي أدت إلى إخراجها منها.



وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن "دعوة روسيا للمشاركة في لقاءات مجموعة السبعة الكبار "G7" دون أي شروط سيكون لها نتائج عكسية، وستمثل علامة على ضعفنا".



وأضاف أن الحوار مع موسكو يمكن إجراؤه داخل مجموعة العشرين، لافتا إلى أن مجموعة السبعة الكبار يجب أن تبقى "كندوة للديمقراطيات المتمسكة بالقيم المشتركة".



يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق في وقت سابق على اقتراح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدعوة روسيا للمشاركة في قمة مجموعة "G7" التي ستعقد في الولايات المتحدة عام 2020.



وكانت مجموعة "G8" موجودة منذ عام 1998، وعلقت الدول المشاركة فيها دعوة روسيا للمشاركة في لقاءاتها بعد الأحداث في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا عام 2014.