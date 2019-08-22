هآرتس: إيران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسا لإنقاذ الصفقة النووية

يستعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدًا الجمعة، في زيارة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات المتصاعدة خلال هذه الفترة، فضلًا عن مناقشة إنقاذ الاتفاق النووي، وتخفيف العقوبات على إيران.



وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائلية، تفاصيل مناقشة ظريف مع الرئيس الفرنسي، مشيرة إلى أن ظريف يعرض على ماكرون إما تخفيف العقوبات على إيران، أو تقديم آلية تعويض مقابل الامتثال الكامل للاتفاقية النووية.



وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن إيران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الصفقة النووية الدولية التي وقعتها طهران مع القوى العالمية في عام 2015.



وقال في المعهد النرويجي للشئون الدولية: "هناك مقترحات مطروحة على الطاولة، سواء من الجانب الفرنسي أو الإيراني، وسوف نعمل على هذه المقترحات غدًا".



وأضاف ظريف: "أتطلع إلى إجراء محادثة جادة مع الرئيس ماكرون حول إمكانات المضي قدمًا".



وكان قد قال، يوم الاثنين، إنه سيلتقي ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لو دريان في باريس، يوم الجمعة.



كما خاطب ظريف جهود الولايات المتحدة لإنشاء عملية أمنية، والتي انضمت إليها حتى الآن بريطانيا وأستراليا والبحرين، لحراسة الشحن في مضيق هرمز، وهو بوابة حيوية لصناعة النفط العالمية.