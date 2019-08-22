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اقتصاد

29 % من العاملين الأمريكيين يزيدون من مساهماتهم بمدخرات المعاش

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:44 م
جريدة الدستور
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كشفت دراسة حديثة أن نسبة 29 في المئة فقط من العاملين الأمريكيين حققوا زيادة في مساهماتهم في مدخرات المعاش مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت نتائج الدراسة، التي نشرتها مجلة فوربز الأمريكية الشهيرة أن 46 في المئة من العاملين ظلت مساهماتهم كما كانت في العام الماضي.

في الوقت نفسه ذكرت نسبة 16 في المئة من العاملين أن مساهماتهم تراجعت مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت المجلة أن الجانب الإيجابي يكمن في الفئة التي زادت من مساهماتها في مدخرات المعاش حيث حققت هذه الفئة تحسنا مضطردا طوال فترة الانتعاش الاقتصادي، وفى الوقت نفسه فإن هذه الفئة تبلغ نحو ضعف نظيرتها في عام 2011 حين ذكرت نسبة 15 في المئة فقط من العاملين أنها زادت من مساهماتها.
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