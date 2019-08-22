الفنان حلمي التوني: بحب أرسم "بهية أم طرحة وجلابية"

قال الفنان الكبير حلمي التوني، إنه يرى كل بنات مصر "بهية أم طرحة وجلابية"، مضيفًا: "أنا بحب بهية أوي".



وأضاف التوني خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنه يحب رسم المرأة بمنديل الرأس والملاية اللف وهي الزي الوطني الأصلي، الذي به الاحتشام والدلال.



وأكد التوني في حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين، أنه يحب "الست البلدي" ويركز في رسوماته على التفاصيل المصرية الخالصة في الملابس للحفاظ على الهوية.