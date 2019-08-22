روحانى يزيح الستار عن منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوى "فيديو"

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، من مراسم إزاحة الستار عن المنظومة في وزارة الدفاع الإيرانية، وتأتي هذه المناسبة تزامنًا مع يوم الصناعة الدفاعية، بحضور الرئيس حسن روحاني.



وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم عن منظومة "باور 373" الصاروخية الجديدة للدفاع الجوي، وهذه المنظومة قادرة على مواجهة طيف واسع من الأهداف، مثل طائرات الشبح والطائرات المسيرة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للإشعاعات وطائرات الحروب الإلكترونية والمروحيات، حسب ما أعلنه المسؤولون الإيرانيون.



ووجه الرئيس روحاني خلال المراسم الشكر والتقدير لوزير الدفاع وخبراء الصناعة الدفاعية وجميع المعنيين بالصناعات الدفاعية في البلاد لجهودهم في تصنيع هذه المنظومة.