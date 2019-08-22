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محافظات

ثقافات الشعب الإندونيسى تتألق على مسرح ثقافة أسيوط (صور)

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:37 ص
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي :
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شهد فرع ثقافة أسيوط يومًا لتبادل الثقافات بين الشعوب، حيث نظم فرع ثقافة أسيوط فعاليات "اليوم الثقافي الإندونيسي" تحت شعار تبادل الثقافات بين الشعوب بمقر قصر ثقافة أسيوط.

جاء ذلك بحضور محمد أجي سوريا نائب سفير إندونيسيا بجمهورية مصر العربية، والعميد أركان حرب بهاء عبد الناصر نائب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، وأحمد رمضان المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا، والسيد ارمان أوي الملحق التجاري لسفارة إندونيسيا، والدكتورة فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، والأستاذ ضياء مكاوي مدير عام الثقافة بأسيوط، ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط، ولفيف من القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية والإعلامية بمحافظة أسيوط.

بدأت الاحتفالية بالاستقبال بعروض فنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية للطفل واستقبال بتابلوهات راقصة بقيادة الفنان شعبان فوزي ببهو القصر عروض الفلاحة والعصا والتنورة للأطفال، بالإضافة إلى ورشة الفنون التشكيلية للفنانة ريتا توفيق، حيث استمتع الأطفال بالتعبير عن الثقافة المصرية والإندونسية.

أعقب ذلك معارض فنية للحرف البيئية من الدولتين، حيث قدم الجانب المصري معرضا فنيا يتضمن العديد من المنتجات للحرف البيئية التي هي نتاج ورش فنية أقيمت بالبيوت والقصور الثقافية التابعة لفرع ثقافة أسيوط "صدفا ومنفلوط والغنايم وبني مر" للحرف البيئية التراثية التي تعبر عن الدولة المصرية بإشراف ادارة الدراسات والبحوث بالفرع كما قدم الجانب الإندونيسي بعض المنتجات التراثية التي تعبر عن الحرف اليدوية البيئية الإندونيسية.
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