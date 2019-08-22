باريس يفضل كورتوا على كيلور نافاس

يفضل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع تيبو كورتوا من ريال مدريد الاسباني كجزء من صفقة ضم نيمار دا سيلفا لريال مدريد.



ويملك الفريق الاسباني الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بجانب نافاس الذي عانى من أجل المشاركة في المباريات بالموسم الماضي.



وارتبط الريال بإمكانية ترك نافاس لباريس على أن ينضم نيمار للفريق الملكي بجانب مبلغ من المال لكن النادي الباريسي يفضل كورتوا.



وأشار برنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الإسباني إلى أن ليوناردو المدير الرياضي للفريق الباريسي يريد كورتوا بدلا من نافاس في بارك دي برانس.



ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس في الصيف الجاري ولم يشارك في أي لقاء مع الفريق في الموسم الجاري حيث لا يشعر بالراحة مع الفريق الذي انضم له في صيف 2017.