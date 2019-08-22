لوكاكو: تم إجبارى على الرحيل من مانشستر يونايتد

انتقد روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ناديه السابق مانشستر يونايتد، كاشفا عن كواليس مغادرته قلعة «أولد ترافورد» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشف لوكاكو، خلال تصريحاته مع نجم الدوري الأمريكي للمحترفين "جوش هارت"، انه لن يحظى الدعم المطلوب في يونايتد عندما تم تداول شائعات تربطه بالرحيل عن النادي، معلقا: «قيل عني الكثير من الأشياء ولم أشعر بالحماية داخل النادي».



وانتقل المهاجم البلجيكي إلى إنتر ميلان مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، قبل يوم واحد من الموعد النهائي من انتهاء سوق الانتقالات في إنجلترا.



وتابع: «تعرضت للكثير من الشائعات في يونايتد، كانوا يقولون روميلو سيذهب إلى هنا وإلى هناك، وأن مانشستر يونايتد لا يريدني ولم يخرج أحد من النادي لنفي هذا الكلام».



وكشف النجم الدولي، أنه أجرى محادثاته، مع مسؤولي الشياطين الحمر، وأخبرهم بأنه من الأفضل الانفصال، لأنهم إذا كانوا لا يريدون حماية لاعب داخل الفريق، فكل هذه الشائعات ستخرج بالطبع.