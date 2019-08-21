بعد اعتداء مسلح.. إسطنبول تشكو أردوغان

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه لا تزال تطورات الأوضاع في إسطنبول تؤكد أن الأمور لم تعد تسير في صالح الرئيس التركي رجب أردوغان، فمنذ الخسارة السياسية التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية، تعيش المدينة التركية أوضاعا غير مستقرة، تكشف عن تحركات خفية لأردوغان من خلف الكواليس.



وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن هذا الوضع الأمني المضطرب دفع سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا إلى توجيه تحذيراتها إلى المواطنين السعوديين المتواجدين في إسطنبول، تطالبهم فيها بأخذ الحيطة والحذر؛ تجنبا لحوادث القتل والاعتداءات، التي يتعرض لها الكثيرون، ومن بينهم شخصان سعوديان، خلال الأيام الماضية.



وتابع التقرير: "من خلال هذا المشهد الكاشف يتضح أن أردوغان بات اليوم متورطا في تصعيد الأجواء، ليس على المستوى الإقليمي فقط، بل والمحلي أيضا، لا سيما أن كل التطورات الأمنية التي تشهدها إسطنبول ما هي إلا محاولة من أردوغان لاستغلالها سياسيا؛ بهدف الإضرار بالمعارضة التركية".



وأكد التقرير، أن أردوغان ومن خلال محاولاته الدائمة للتشكيك في قدرات المعارضة التركية، التي وجهت له ضربة موجعة مع الفوز بانتخابات البلدية في إسطنبول، يسعى جاهدا للدفاع عما تبقى من حصونه السياسية؛ لعدم خسارة المزيد من الأوراق السياسية، لا سيما أن مؤشرات الأداء العام واستطلاعات الرأي تؤكد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.