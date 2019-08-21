ندوة تثقفية للتوعية بمرض السرطان لمركز أورام طنطا

نظم مركز أورام طنطا، ندوة تثقفية، للتوعية بمرض السرطان والاكتشاف المبكر له، اليوم الأربعاء، بمقر الوحدة الصحية بقرية بوريك الحجر التابعة لمركز طنطا، وذلك تحت رعاية الدكتور إسلام صبري مدير المركز، والدكتور أحمد الصاوي، نائب مدير المركز، أشرف عليها أشرف الخولي، مدير العلاقات العامة، ومحمد صلاح، مسئول العلاقات العامة.



وتحدث الدكتور ضياء محمد، أخصائي جراحة الأورام بالمركز، عن أنواع السرطان وكيفية الاكتشاف المبكر له، بالإضافة إلى طرق الوقاية والحد من انتشاره، وسرطان الثدي وكيفية إجراء الفحوصات اللازمة له للتأكد من وجوده أو عدمه.



جدير بالذكر أن تلك الندوة تأتى ضمن سلسة كبيرة من الندوات التي يقوم بها المركز تجاة البيئة المحيطة به، للتوعية بخطورة مرض السرطان.

