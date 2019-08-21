المسماري: قوات الجيش الليبي ستقتحم مدينة غريان

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات الليبية ما زالت ثابتة بكافة المواقع المحيطة بطرابلس خاصة بالقطاع الشرقي والجنوبي الشرقي، مشيرًا إلى أن اليوم كان هناك معركة كبيرة في المنطقة الواقعة ما بين السبيعة والعزيزية حيث تمكنت القوات المسلحة من صد محاولة فاشلة للمجموعات الإرهابية والمرتزقة من تشاد وتم التصدي لها بواسطة القوات الجوية التي استطاعت تدمير 25 آلية مسلحة وكذلك تمكنت القوات البرية من التقدم والقضاء على باقي عناصر المجموعة.



وأضاف "المسماري" خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل ونقلته فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الجثث التي وجدت بمكان المعركة 33 جثة للمجموعات والمرتزقة التابعين لجويري، متابعًا: "المحاولة مستمرة نحو الحسم" مؤكدًا أن القوات الجوية تشن عمليات قصف مستمرة على مدينة غريان.



وأكد المسماري، أن قوات الجيش الليبي ستقتحم مدينة غريان.

