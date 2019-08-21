الشامسي: الإمارات شريك أساسي في التحالف العربي باليمن (فيديو)

أعربت الإمارات عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلاً لجميع المزاعم والادعاءات التي وُجهت إليها حول التطورات في عدن، مجددة موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن.

الإمارات أعلنت، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية، رفضها القاطع جميع المزاعم والادعاءات، التي وجهت إليها حول التطورات في عدن، فخلال بيان أدلى به سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة في الأمم المتحدة، أكد فيه موقف الإمارات الثابت كشريك رئيسي في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وعزمها مواصلة بذل قصاري جهدها للتهدئة في جنوب اليمن.

وذكر "الشامسي"، أن دولة الإمارات استطاعت لعب دور في الجهود الكبيرة التي بذلت لإعادة إعمارة المناطق المحرر، وتقديم الدعم المادي والتقني السخي للشعب اليمني، وأسهمت في مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما دعمت كافة جهود التحالف لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.



