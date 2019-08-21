الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

توك شو

الشامسي: الإمارات شريك أساسي في التحالف العربي باليمن (فيديو)

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:39 م
جريدة الدستور
طباعة

أعربت الإمارات عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلاً لجميع المزاعم والادعاءات التي وُجهت إليها حول التطورات في عدن، مجددة موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن.

الإمارات أعلنت، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية، رفضها القاطع جميع المزاعم والادعاءات، التي وجهت إليها حول التطورات في عدن، فخلال بيان أدلى به سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة في الأمم المتحدة، أكد فيه موقف الإمارات الثابت كشريك رئيسي في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وعزمها مواصلة بذل قصاري جهدها للتهدئة في جنوب اليمن.

وذكر "الشامسي"، أن دولة الإمارات استطاعت لعب دور في الجهود الكبيرة التي بذلت لإعادة إعمارة المناطق المحرر، وتقديم الدعم المادي والتقني السخي للشعب اليمني، وأسهمت في مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما دعمت كافة جهود التحالف لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.


ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

جراح يعرض محاولة انتحاره "لايف" على "فيسبوك" فى الأقصر

منذ ساعة و نصف

«وحش فضائى» يقترب من الأرض خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 9 ساعات

بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة

ads

الصور

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

الأكثر قراءة

"جمال خاشقجي ليس السبب".. إليسا تفضح كذب الإخوان عن اعتزالها (فيديو)

محمد عفيفي: يوسف زيدان "فقاعة ثقافية" وأخذ أكبر من حجمه

أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

وفاة 773 يمنيًا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا منذ بداية 2019

6 فوائد جمالية لزيت الكركم

المضاد الحيوي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

13 عادة يومية نمارسها تؤذي أجسامنا

الرئيس نيوز

مانويل جوزيه يحسم شائعات عودته لتدريب الأهلي

محامي سوداني: الخرطوم ستعود لـ"الاتحاد الأفريقي" بعد تشكيل المجلس السيادي

مدير "الصحة العالمية": "100 مليون صحة" أكبر مبادرة في العالم

مصر تطالب بوضع جدول زمني لمفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي

منوعات

«وحش فضائى» يقترب من الأرض خلال 3 أسابيع

تحديد موعد تدمير الأرض بالكامل

فرح لـ"بسبوس وسالي" يشعل الإنترنت

رحلة الروبوت "فيودور" متن مركبة روسية

كشكول

"المعلمين" تناقش المشكلات التي تواجه الأعضاء بنادي الشاطئ

"حجازي" في جولات ميدانية استعدادا للعام الدراسي الجديد

ضم بعض المراحل التعليمية في مدرستي الأمل والأهرام بجنوب سيناء

"أمهات مصر": موعد بدء وإنتهاء الدراسة لرياض الأطفال "ظلم ومعاناة لهم"

إسلام سياسي

إعلامي إخواني : تصريحات قادة الإخوان أشبه بالتنويم المغناطيسى

مطالبات بالإفراج عن الإيزيديات في معسكرات عوائل داعش بسوريا

إخواني منشق يكشف أخطر كتابين لتجنيد الشباب في الجماعة

عبدالله المحسيني يحرض ضد القوات الليبية في تسجيل صوتي جديد


زيت وسكر

ما علاقة مرض “السكري” بزيادة كثافة المعادن بالعظام ؟

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الأقصر.. والسبب!

رسميًا.. انتهاء موسم توريد القمح المحلى

المنوفية تستعد لإستقبال مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرأس بـ5000 دولار!
منى رجب
طريق الخطر الشمالى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبداللطيف دراز.. تحمل الأذى فى سبيل المبادئ
القس. رفعت فكرى
الإنسان هو الحب
المزيد

الثقافة

السبت.. "السينما المصرية إلى أين" بنقابة الصحفيين

سيطرة الاستعمار الجديد على ثروات الشعوب في "الموت بطعم النفط"

القصة الكاملة لأزمة متاحف الفنون التشكيلية

تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة بـ ثقافة دمياط

صفحتنا ع الفيس بوك