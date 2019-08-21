هل يجوز تعدد النية فى الأضحية؟.. على جمعة يجيب

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على تساؤل أحد الأشخاص والذي ذكر خلاله: «هل يجوز تعدد النية في الأضحية»، معقبًا: «لا يجوز وضع عدة نوايا للأضحية»، متابعًا: «الأضحية أضحية والعقيقة عقيقة».



وأكد «جمعة» خلال لقاء له عبر صفحته الشخصية، أنه يجوز تعدد النوايا في الأسهم الموجودة بالبقر والجاموس، متابعًا: «يجوز أن تضع النية في أسهم البقر للعقيقة وللكفارة مفيش مانع».

