هل يجوز تعدد النية فى الأضحية؟.. على جمعة يجيب
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:00 م
أسماء يوسفطباعة
رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على تساؤل أحد الأشخاص والذي ذكر خلاله: «هل يجوز تعدد النية في الأضحية»، معقبًا: «لا يجوز وضع عدة نوايا للأضحية»، متابعًا: «الأضحية أضحية والعقيقة عقيقة».
وأكد «جمعة» خلال لقاء له عبر صفحته الشخصية، أنه يجوز تعدد النوايا في الأسهم الموجودة بالبقر والجاموس، متابعًا: «يجوز أن تضع النية في أسهم البقر للعقيقة وللكفارة مفيش مانع».
وأكد «جمعة» خلال لقاء له عبر صفحته الشخصية، أنه يجوز تعدد النوايا في الأسهم الموجودة بالبقر والجاموس، متابعًا: «يجوز أن تضع النية في أسهم البقر للعقيقة وللكفارة مفيش مانع».