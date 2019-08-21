رئيسة وزراء الدنمارك تعرب عن خيبة أملها إزاء إلغاء ترامب زيارته للبلاد

أعربت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، اليوم الأربعاء، عن خيبة أملها إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء زيارته المقررة إلى الدنمارك بعد رفضها عرضه شراء جزيرة "جرينلاند".



وقالت فريدريكسن- في تصريح للصحفيين نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إن الدعوة إلى تحقيق تعاون استراتيجي أقوى مع الأمريكيين لا تزال مفتوحة، مضيفة أنها كانت تتطلع إلى الزيارة المقررة في 2 من سبتمبر المقبل، واصفة أمريكا بأنها من أقرب حلفاء بلادها.



وكان ترامب قد أعلن إلغاء الزيارة المقررة إلى الدنمارك؛ بعدما أعلنت فريدريكسن رفضها فكرة بيع الجزيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ووصفتها بالفكرة السخيفة.