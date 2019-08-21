إعداد حملة "دعم صحة المرأة" ضمن المبادرة الرئاسية بشمال سيناء

تجري إدارة الطب الوقائي التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء الإعداد لحملة "دعم صحة المرأة" ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، وذلك بتكليف من وكيل الوزارة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل.



وأوضحت الإدارة - في بيان امس الثلاثاء- أن مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق إسحاق عقد الاجتماع التحضيري الأول لتنفيذ الحملة، بحضور كل من مدير إدارة الرعاية الصحية الدكتورة انتصار سري، ومدير إدارة المستشفيات الدكتور أحمد عبد الفتاح، ومديري الإدارات الفنية بديوان عام المديرية، لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة ضمن حملة "100 مليون صحة"، إلى جانب الإعداد لتنفيذ حملة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، ووضع الخطوط التنفيذية الأولى للإعداد والتنفيذ في إطار خطة وزارة الصحة الست المصرية هي صحة مصر".