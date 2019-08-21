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الثقافة

اليوم.. ثورة 19 وإعادة كتابة التاريخ بمركز دال للأبحاث

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:08 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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في إطار احتفال مركز دال للأبحاث، بمرور مائة عام على ثورة 1919، تعقد في السادسة مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة بعنوان "ثورة 19 وإعادة كتابة التاريخ" مع الدكتور عاصم الدسوقي٬ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان٬ ويحاوره الإعلامي رامي شفيق. تأتي الندوة حول ضرورة إعادة كتابة التاريخ للأحداث الكبرى والمركزية.

تمثل الوقائع التاريخية والسياسية التي ترتبط بثورة العام 1919 والزعيم سعد زغلول ورفاقه مادة رئيسية لسردية الثورة ومسارها في التاريخ المصري، وما أنتجته من تجربة حزبية، وما بلورته من تيار ليبرالي شق طريقه طوال عقود الثلاثينات والاربعينات وحتى قيام ثورة 23 يوليو 1952.

تطرح الرؤى السياسية المتباينة تأويلاتها على سردية تلك الأحداث المركزية، وتضفي مفاعيلها الأيديولوجية على مسار التحليل التاريخي لسردية ثورة 19 بحسب مسار كل اتجاه سياسي.

ثمة مسارات متباينة في واقعنا التاريخي ومروياته تتقاطع يقينا بين عدة روايات منها ما يمكن أن نطلق عليه "الرواية الرسمية "التي يتم تداولها في الجهات التعليمية، والرواية غير الرسمية التي تتعدد أطروحاتها بتعدد المنطلقات الأيديولوجية التي انبعثت من خلالها.

يطرح مرور المائة الأولى على ثورة العام 1919 ضرورة ملحة لبعث دورة دموية جديدة في ذلك الحدث المركزي ورجوع البصر مرة أخرى لمسارها الثوري وأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأمر الذي يستوجب حتمية الكشف عن وثائق جديدة، وإعادة قراءة الأوراق والوثائق الخاصة بالثورة وشخوصها المؤثرة من أجل إعادة كتابة التاريخ.
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