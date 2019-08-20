"نموذج مشرف".. شاهد كيف تعامل العميد وائل الشربيني مع الباعة أثناء حملة إزالة الإشغالات

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فيديو يرصد كيفية تعامل العميد وائل الشربيني بالدقهلية، مع البائعين في إحدى الأسواق وإصراره على تطبيق روح القانون بالتعامل بطريقة لائقة مع البائعين دون مطاردتهم أو إتلاف بضائعهم أثناء إزالة الإشغالات.

وعلق الباز، على الفيديو، قائلا: "هذا الضابط نموذج نفخر به، فهو طبق روح القانون أثناء إزالة الإشغالات ولم يسع لإهانة أي من الباعة أو إتلاف بضائعهم، ولكن طالبهم بإزالة إشغالتهم عن الطريق وهو ما استجاب له البائعون".