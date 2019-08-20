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توك شو

ضربة قاضية تصيب النظام القطري في مقتل

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:04 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال تقرير بثته فضائية "مباشر قطر"، إنه بعد نجاح قوات الجيش اليمني، بمعاونة قوات التحالف العربي، في قطع خطوطَ التهريب والإمداد عن ميليشيا الحوثي الإيرانية، وسط انتصارات هائلة وممتدة، تقابلها انكسارات متتالية لفلول الميليشيات الإرهابية، سعى النظام القطري إلى إنقاذ ذراع حليفه الملالي، وذلك بتمويل ودعم معسكرات للمرتزقة والعصابات القادمة من إفريقيا، في محاولة يائسة لنشر الفوضى على الحدود السعودية.

وأشار التقرير إلى أن قائد محور صعدة في الجيش اليمني العميد هاني باسلامة، كشف أن النظام القطري، وبإيعاز وتخطيط من قادة الحرس الثوري الإيراني، مستمر في إقامة معسكرات للعصابات الإفريقية المتخصصة في التهريب والسلب والنهب وحفر الخنادق على امتداد الحدود اليمنية مع المملكة، بعد اتحاد إيران والمافيا القطرية لتدمير اليمن وتهديد أمن السعودية.

ووفقًا للتقرير، فإن العميد باسلامة أرجع ذلك إلى محاولة معسكر الشر المتمثل في النظام القطري لإنقاذ الحوثي حليف الملالي، بعدما تأكد أن سقوطه مجرد وقت، بعد محاصرة معقله في جحور مران بعد توغل الجيش الوطني في عمق محافظة صعدة.

وذكر التقرير، أن العميد باسلامة أكد أن قوات الشرعية اليمنية أعادت تأهيل منفذ البقع بمحافظة صعدة بعد تحريره من الميليشيات، حيث إنه شريان حياة للمواطنين، كما أن المحفظة بالنسبة لميليشيات الحوثي بالغة الأهمية، حيث إنها معقل تمردهم الأول، وخسارة أي شبر فيها هو خسارة كبيرة لهم.

وتواصل خسائر ميليشيا الحوثي لا سيما المواقع الاستراتيجية، بعدما اقتربت قوات التحالف الشرعية والجيش اليمني من تطهير اليمن من أيدي الشر.
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