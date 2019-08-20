وفد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يصل جدة لإنهاء الانقلاب

كشفت قناة "الحدث"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني برئاسة عيدروس الزبيدي إلى جدة بعد قليل للقاء مسئولين سعوديين.



وأشارت القناة إلى أن وفد الانتقالي سيصل إلى مفاوضات جدة بشأن عدن، ويضم 5 أعضاء.



وأعربت الحكومة اليمنية، في بيان مساء اليوم، عن دعمها لجهود المملكة العربية السعودية؛ لإنهاء التمرد في عدن، داعية السعودية إلى مواصلة جهودها، ودعم خطط الحكومة؛ لإنهاء التمرد في جنوب اليمن.



وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم، برئاسة رئيس المجلس معين عبد الملك؛ لمناقشة التطورات الجارية على ضوء "التمرد المسلح" الذي قام به المجلس الانتقالي.



و أكد مجلس الوزراء اليمني على مواجهة التمرد المسلح الذي قامت به ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي.